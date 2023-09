16.09.2023 16:05 Brand einer Lagerhalle im Main-Kinzig-Kreis: Großeinsatz der Feuerwehr und hoher Schaden

In Brachttal im Main-Kinzig-Kreis stand in der Nacht zu Samstag eine Lagerhalle in Vollbrand - die Löscharbeiten dauerten bis weit in den Tag hinein an!

Von Florian Gürtler

Main-Kinzig-Kreis/Brachttal - Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht zum heutigen Samstag alarmiert: In der südosthessischen Gemeinde Brachttal im Main-Kinzig-Kreis stand eine Lagerhalle in Flammen - eine Vielzahl an Feuerwehrleuten rückte daraufhin zu Löscharbeiten aus. In der Gemeinde Brachttal im hessischen Main-Kinzig-Kreis stand eine Lagerhalle in der Nacht zu Samstag in Vollbrand - die Löscharbeiten dauerten bis weit in den Tag hinein an. © 5VISION.NEWS Der Brand in der Halle eines Holzverarbeitungsbetriebes in der Fabrikstraße wurde gegen 1.59 Uhr an die Rettungsleitstelle gemeldet, wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand - die Flammen hatten das Gebäude in voller Ausdehnung erfasst. Umgehend begannen die Feuerwehrkräfte mit der Brandbekämpfung. Die Löscharbeiten zogen sich bis weit in den Samstag hinein. Feuerwehreinsätze Feuer wütet in Mehrfamilienhaus, Bewohner schaffen es nicht ins Freie: Neun Verletzte "Eine erste Einschätzung ergab einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Personen seien bei dem Brand in Brachttal jedoch nicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar, die diesbezüglichen Ermittlungen sind Aufgabe der Kriminalpolizei in Hanau.

Titelfoto: 5VISION.NEWS