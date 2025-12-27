Tragischer Hausbrand an Weihnachten: Allein lebender Mann kommt ums Leben

Petersaurach - Bei einem Feuer am zweiten Weihnachtsfeiertag im Landkreis Ansbach wurde ein 64-Jähriger tot geborgen.

Dichter Rauch quillt aus einem Fenster des Hauses in der Waldstraße. © NEWS5 / Kevin Weddig

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand am Freitag gegen 19.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Waldstraße gemeldet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Erdgeschoss.

Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde dann der 64-jährige Bewohner tot im Obergeschoss gefunden. Er lebte den Angaben zufolge allein im Haus.

Während des Einsatzes blieb die Waldstraße und die Verbindungsstraße zwischen Waldstraße und Buchenstraße gesperrt.

Die Löscharbeiten am Haus dauerten bis in den späten Abend.