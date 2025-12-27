Tragischer Hausbrand an Weihnachten: Allein lebender Mann kommt ums Leben
Petersaurach - Bei einem Feuer am zweiten Weihnachtsfeiertag im Landkreis Ansbach wurde ein 64-Jähriger tot geborgen.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand am Freitag gegen 19.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Waldstraße gemeldet.
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im Erdgeschoss.
Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde dann der 64-jährige Bewohner tot im Obergeschoss gefunden. Er lebte den Angaben zufolge allein im Haus.
Während des Einsatzes blieb die Waldstraße und die Verbindungsstraße zwischen Waldstraße und Buchenstraße gesperrt.
Die Löscharbeiten am Haus dauerten bis in den späten Abend.
Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf einen sechsstelligen Betrag, so die Polizei.
Die weiteren Ermittlungen, auch zum Tod des Mannes, wird die Kriminalpolizei Ansbach übernehmen.
Titelfoto: NEWS5 / Kevin Weddig