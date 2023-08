21.08.2023 10:31 Brand in Klinik: Feuerwehr evakuiert Bewohner, aber 52-Jährige stirbt

Am Sonntagabend hat es in der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen gebrannt. Die Klinik wurde evakuiert, aber eine 52-jährige Patientin kam ums Leben.

Von Bastian Küsel

Langenhagen - Tödliches Feuer: Bei einem Brand in der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen (Niedersachsen) ist eine 52-jährige Patientin ums Leben gekommen. Eine 82-Jährige wurde schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am späten Sonntagabend um 22.46 Uhr durch einen Feuermelder in der Klinik alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss, woraufhin ein Trupp unter Atemschutz sofort mit der Brandbekämpfung und der Personensuche begann. Die anderen Bereiche der Klinik wurden währenddessen von der Feuerwehr mithilfe des Personals evakuiert. Eine 82-jährige Patientin wurde bei dem Feuer schwer verletzt und in ein anderes Krankenhaus gebracht. Eine 52-Jährige kam durch die Flammen ums Leben, sie konnte erst nach Abschluss der Löscharbeiten geborgen werden. Insgesamt waren mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rund drei Stunden im Einsatz. Die Klinik wurde evakuiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Stadtfeuerwehr Langenhagen