29.12.2024 10:11 Brand in Mehrfamilienhaus: Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, Frau in Klinikum eingeliefert

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Wochenende in einem Ortsteil von Nottertal-Heilinger Höhen gekommen.

Von Carsten Jentzsch

Nottertal-Heilinger Höhen - Brand in einem Mehrfamilienhaus in einem Ortsteil von Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-hainich-Kreis)! Dutzende Feuerwehr-Kameraden waren im Einsatz. Eine Frau wurde in ein Klinikum eingeliefert. Vor Ort sei bekannt geworden, dass ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen sei, so die Polizei. © Nottertal-Heilinger Höhen / Silvio Dietzel Wie die Polizei in der vergangenen Nacht mitteilte, sei am Samstag gegen 23.30 Uhr Rauch aus einem Haus in Bothenheilingen - Anger - gemeldet worden. Vor Ort sei bekannt geworden, dass ein Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen sei. Den Angaben zufolge waren die Bewohner der Wohnung zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Das Feuer habe auf die benachbarten Wohnungen des Mehrfamilienhauses und auf das Dachgeschoss übergegriffen, hieß es. Feuerwehreinsätze Feueralarm mitten in der Nacht in Krankenhaus: Patienten evakuiert Die 22 Bewohner des Hauses haben ihre Wohnungen unverletzt verlassen können und seien in einer Kegelbahn untergebracht worden, hieß es. Laut Polizei musste eine Frau (38) mit einer Rauchgasintoxikation ins Hufeland Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden werde momentan auf circa 70.000 Euro geschätzt und die Ursache habe noch nicht ermittelt werden können, hieß es in der vergangenen Nacht vonseiten der Uniformierten. Insgesamt waren den Angaben nach neun Feuerwehren mit 94 Kameraden im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

