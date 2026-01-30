Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner
Von Dayan Djajadisastra
Aachen - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Aachener Innenstadt sind mehrere Bewohner gerettet worden.
Die Feuerwehr berichtete, dass die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag gegen 0.15 Uhr zu dem Brand in dem Haus an der Kantstraße alarmiert wurden.
Zunächst war unklar, wie viele Personen sich noch im Gebäude befanden.
Beim Eintreffen brannte es im Keller, der Treppenraum war stark verraucht.
Unter Atemschutz retteten mehrere Trupps die Bewohner und bekämpften das Feuer. Auch das Nachbargebäude wurde kontrolliert.
Alle geretteten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, ein Krankenhausaufenthalt war aber glücklicherweise nicht erforderlich.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa