Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner

Aachen - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Aachener Innenstadt sind mehrere Bewohner gerettet worden.

Die Aachener Feuerwehr war in der Nacht zu Freitag zu dem Mehrfamilienhaus ausgerückt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die Feuerwehr berichtete, dass die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag gegen 0.15 Uhr zu dem Brand in dem Haus an der Kantstraße alarmiert wurden.

Zunächst war unklar, wie viele Personen sich noch im Gebäude befanden.

Beim Eintreffen brannte es im Keller, der Treppenraum war stark verraucht.

Unter Atemschutz retteten mehrere Trupps die Bewohner und bekämpften das Feuer. Auch das Nachbargebäude wurde kontrolliert.