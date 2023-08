Brand in Mühlhausen greift auf Wohnhaus über: Bewohner evakuiert, hoher Schaden

Die Feuerwehr konnte den Brand bis 2 Uhr in der Nacht ablöschen. (Symbolbild) © 123rf/mino21

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet am Sonntagabend ein leerstehendes Gebäude in der Wagenstedter Straße in Brand.

Den Angaben nach griffen die Flammen auf ein nebenstehendes Wohn- und Geschäftsgebäude über, sodass die Bewohner evakuiert werden mussten.

Die Feuerwehr bekam das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand bis 2 Uhr nachts ab. Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Während der Löscharbeiten kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Am heutigen Montag kommen Kriminaltechniker zum Einsatz, um nach der Bandursache zu ermitteln.