Brand mit schrecklichen Folgen: Mann stirbt am ersten Weihnachtsfeiertag

Reinheim - Im Reinheimer Stadtteil Spachbrücken hat am ersten Weihnachtsfeiertag ein Brand ein Menschenleben gefordert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Reinheim-Spachbrücken hat ein folgenschwerer Brand am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Rettungsleitstelle Dieburg am Donnerstagabend um kurz nach 20 Uhr über das Feuer in dem Vierparteienhaus informiert.

Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Lessingstraße aus. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein 67 Jahre alter Bewohner in einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes entdeckt und ins Freie gebracht.

Die anschließenden Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben jedoch erfolglos, der Senior wurde noch am Einsatzort für tot erklärt.

Die genaue Todesursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, gleiches gilt für die Brandursache.