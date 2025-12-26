Brand mit schrecklichen Folgen: Mann stirbt am ersten Weihnachtsfeiertag

Im Reinheimer Stadtteil Spachbrücken hat am ersten Weihnachtstag ein Brand ein Menschenleben gefordert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Jan Höfling

In Reinheim-Spachbrücken hat ein folgenschwerer Brand am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen.  © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Rettungsleitstelle Dieburg am Donnerstagabend um kurz nach 20 Uhr über das Feuer in dem Vierparteienhaus informiert.

Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Lessingstraße aus. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein 67 Jahre alter Bewohner in einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes entdeckt und ins Freie gebracht.

Die anschließenden Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben jedoch erfolglos, der Senior wurde noch am Einsatzort für tot erklärt.

Die genaue Todesursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, gleiches gilt für die Brandursache.

Die Einsatzkräfte konnten einen 67 Jahre alten Bewohner aus dem Haus bergen, für diesen kam jedoch jede Hilfe zu spät.  © 5VISION.NEWS
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.  © 5VISION.NEWS

Weitere Verletzte gab es nicht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die anderen Bewohner vorübergehend in der örtlichen Mehrzweckhalle betreut. Angaben zum beim Brand entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor.

