Mehrfamilienhaus evakuiert: Feuer zerstört Zuhause kurz vor Weihnachten
Nürnberg - Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Stadtteil Glockenhof mussten am Freitag ihr Zuhause verlassen, weil es dort brannte.
Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 23.15 Uhr auf einem Balkon im 1. Obergeschoss des Hauses in der Köhnstraße aus.
Als die Feuerwehr vor Ort war, standen der Balkon und teilweise die angrenzende Wohnung lichterloh in Flammen.
Die rund 30 Bewohner waren rechtzeitig gewarnt worden und hatten das Gebäude sicher verlassen können, so die Einsatzkräfte. Ein Bus der VAG Nürnberg bot den Evakuierten Obhut.
Die Nürnberger Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter im Haus ausbreitete. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Für die Bewohner der Wohnung in der 1. Etage gab es jedoch kurz vor Weihnachten keine guten Nachrichten: Ihr Zuhause wurde zerstört und ist aktuell nicht bewohnbar, so die Polizei.
Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Zur Ursache des Feuers ermitteln die Kriminalpolizei Mittelfranken. Noch ist völlig unklar, was den Brand ausgelöst hat.
Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann