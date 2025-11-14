Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Bewohner können in Haus zurück
Jesteburg - Gegen 11.15 Uhr ging der Notruf ein. Der Grund: ein Zimmerbrand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Jesteburg (Niedersachsen).
Zahlreiche Einsatzkräfte wurden daraufhin zum Brandort geschickt, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Die Hauptstraße war für einige Zeit voll gesperrt.
Nach circa einer halben Stunde Löscharbeiten konnte das Feuer schließlich bekämpft werden.
Rund 50 Bewohner konnten sich weitestgehend unverletzt aus dem Gebäude retten.
Ein Bewohner wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 100.000 Euro.
Zunächst konnte die Unterkunft durch die starke Verrauchung nicht betreten werden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen schließlich in die verbleibenden Etagen zurückkehren. Zur Brandursache gab es bislang keine Informationen.
Erstmeldund um 12.40 Uhr, aktualisiert um 14.09 Uhr.
