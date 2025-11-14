Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Bewohner können in Haus zurück

Jesteburg - Gegen 11.15 Uhr ging der Notruf ein. Der Grund: ein Zimmerbrand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Jesteburg ( Niedersachsen ).

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Jesteburg gab es einen Zimmerbrand. © JOTO

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden daraufhin zum Brandort geschickt, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Die Hauptstraße war für einige Zeit voll gesperrt.

Nach circa einer halben Stunde Löscharbeiten konnte das Feuer schließlich bekämpft werden.

Rund 50 Bewohner konnten sich weitestgehend unverletzt aus dem Gebäude retten.

Ein Bewohner wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 100.000 Euro.