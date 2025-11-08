Brand in Zwischenwand ausgebrochen: Polizei steht vor einem Rätsel
Ballenstedt - In der Kleinstadt Ballenstedt (Landkreis Harz) ist am Freitagnachmittag ein Feuer zwischen zwei Gebäudeteilen ausgebrochen.
Gegen 16 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ballenstedt, Badeborn, Radisleben und Rieder über den Brand alarmiert.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, entstand das Feuer am Ostbahnhof in einer Zwischenwand zwischen zwei Gebäudeteilen einer Lagerhalle.
Bislang ist nicht klar, wie es zu dem Brand kommen konnte.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, so ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr war mit insgesamt 48 Einsatzkräften für die Löscharbeiten vor Ort.
Titelfoto: Polizeirevier Harz