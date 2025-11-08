Brand in Zwischenwand ausgebrochen: Polizei steht vor einem Rätsel

Ballenstedt - In der Kleinstadt Ballenstedt ( Landkreis Harz ) ist am Freitagnachmittag ein Feuer zwischen zwei Gebäudeteilen ausgebrochen.

Wie genau das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. © Polizeirevier Harz

Gegen 16 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ballenstedt, Badeborn, Radisleben und Rieder über den Brand alarmiert.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, entstand das Feuer am Ostbahnhof in einer Zwischenwand zwischen zwei Gebäudeteilen einer Lagerhalle.

Bislang ist nicht klar, wie es zu dem Brand kommen konnte.