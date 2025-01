Brandserie im Harz: Ermittlungen wegen brennendem Audi

Halberstadt - Am frühen Sonntagmorgen brannte erneut ein Kleinwagen im Landkreis Harz . Die Brandserie, die seit Monaten in der Region wütet, bricht weiterhin nicht ab.

In Halberstadt wurde in der Nacht ein Auto angezündet. © Polizeirevier Harz

Gegen 1.50 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Ein Audi, der in der Harmoniestraße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) geparkt war, stand lichterloh in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass der ältere Wagen im Bereich des Motors Feuer gefangen hatte, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der Brand konnte zügig gelöscht werden, der Audi wurde aber völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Dieser Vorfall ähnelt verdächtig einer Brandserie, die seit Monaten im Harz tobt. Zuletzt wurden Kleinwagen in Quedlinburg und Halberstadt angezündet. Von Tätern fehlt jede Spur.