Brandserie in Oschersleben hält Feuerwehr und Polizei auf Trab

Oschersleben - Am frühen Sonntagmorgen war die Feuerwehr in Oschersleben ( Landkreis Börde ) wegen gleich mehrerer Brände im Dauereinsatz.

Insgesamt brannte es dreimal am Sonntagmorgen in Oschersleben. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Zunächst hat nach Angaben des Polizeireviers Börde gegen 3 Uhr eine Garage in der Hornhäuser Straße Feuer gefangen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Während der Löscharbeiten wurde die Polizei über einen weiteren Brand in der Kleinen Anderslebener Straße informiert. Hier stand eine Baustellentoilette in Flammen.

Nur wenig später erhielten die Einsatzkräfte die Meldung über ein drittes Feuer im Gelben Weg. Ein Bauwagen brannte vollständig nieder. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aktuell wird von möglichen Brandstiftungen ausgegangen. In Tatortnähe konnten Polizeikräfte eine tatverdächtige Person feststellen. Ob diese im Zusammenhang mit den Bränden steht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.