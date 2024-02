28.02.2024 08:46 Brandstiftung? 52-Jähriger stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schwaberow ist ein 52-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch ums Leben gekommen.

Von Bastian Küsel

Schwaberow - Schrecklich: In der Nacht zu Mittwoch ist ein 52-Jähriger bei einem Feuer in Schwaberow (Mecklenburg-Vorpommern) ums Leben gekommen. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schwaberow ist ein 52-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios Wie die Polizei am Morgen mitteilte, geriet nach ersten Erkenntnissen gegen 2 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Setzin, Körchow, Toddin und Hagenow wurden alarmierten und konnten die Flammen mit vereinten Kräften löschen. Bei der anschließenden Begehung wurde der Hausinhaber leblos im Badezimmer des Obergeschosses aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Feuerwehreinsätze Leblose Person aus Wasser geborgen: Feuerwehr-Boot kentert bei Großeinsatz auf dem Rhein Die Brandursache ist noch unklar, allerdings ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der entstandene Schaden an dem Wohnhaus wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: 123RF/lightfieldstudios