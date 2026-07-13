Brennender Mülleimer sorgt für Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) sorgte ein brennender Mülleimer am Montagmorgen für einen Feuerwehreinsatz.

Ein Mülleimer geriet in einer Wohnung in Brand. © Niko Mutschmann

Gegen 8 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache der Eimer in einer Wohnung auf der Auerhammer Straße in Brand.

Der Bewohner reagierte sofort und brachte den brennenden Mülleimer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. So konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Bad Schlema rückten zur Einsatzstelle aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren keine Löscharbeiten mehr notwendig, die Feuerwehr belüftete die verrauchte Wohnung.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurde niemand verletzt.