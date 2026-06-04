Bus bleibt auf Weg in die Jugendherberge stecken: Kinder müssen mit Taxis fahren

Ratingen - Auf dem Weg zu einer Jugendherberge hat sich ein Busfahrer in einem Ratinger Waldgebiet in eine missliche Lage gebracht.

Auf dem Weg zu einer Jugendherberge ist ein Busfahrer in einem Wald stecken geblieben. © -/Feuerwehr Ratingen/dpa

Mann sei am Donnerstagmorgen mit seinem Bus vom Waldweg abgekommen und habe sich festgefahren, teilte die Feuerwehr mit.

Die anrückenden Rettungskräfte setzten eine Leiter ein, um den Fahrer sicher und unverletzt aus dem Bus zu holen.

Nach ersten Erkenntnissen soll dem Busfahrer die Anfahrt über den Waldweg als sichere und bessere Alternative zur regulären Strecke empfohlen worden sein, hieß es.

Kinder seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fahrzeug gewesen, teilte die Feuerwehr mit.