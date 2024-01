Bus brennt lichterloh: Feuerwehr-Einsatz bei Wittlich

Auf der L53 bei Wittlich stand ein Bus in Flammen - die Landstraße wurde infolge des Brandes voll gesperrt. © Polizeiinspektion Wittlich

Der Brand ereignete sich bereits am späten Abend des zurückliegenden Mittwochs, wie die Polizei in Wittlich in der Nacht zum heutigen Freitag mitteilte.

Demnach war der Bus - zum Glück ohne Fahrgäste - gegen 22.45 Uhr auf der Landstraße unterwegs.

"Der Busfahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Busses und hielt sofort an", berichtete ein Polizeisprecher weiter.

Der Fahrer hatte den Wagen gerade verlassen, da brach im Fahrzeugheck Feuer aus.

Ein Foto der Polizei zeigt, dass die Flammen den gesamten hinteren Bereich des Busses erfassten.