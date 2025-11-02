Chemietrakt in Flammen: Warnung an Bevölkerung

Geesthacht - In der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht südöstlich von Hamburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen steht der Chemie- und Physiktrakt der Schule in Flammen.

Aufgrund der gelagerten Chemikalien vor Ort war für die Einsatzkräfte der Feuerwehr besondere Vorsicht geboten. © NEWS5 / René Schröder

Seit 5.40 Uhr kämpfen rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen. Zwischenzeitlich sollen mehreren Explosionen das Gebäude erschüttert haben.

"Das Erdgeschoss des betroffenen Traktes stand im Vollbrand, die Flammen schlugen bis ins Dachgeschoss hoch", so Sascha Tönnies, Wehrführer der Feuerwehr Geesthacht gegenüber NEWS5.

Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, so Tönnies. Die Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch an. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wird aktuell das Dach der Schule vorsichtig geöffnet.

Die Bevölkerung wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung über die App "NINA" gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.