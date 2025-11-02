Chemietrakt in Flammen: Warnung an Bevölkerung
Geesthacht - In der Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht südöstlich von Hamburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen steht der Chemie- und Physiktrakt der Schule in Flammen.
Seit 5.40 Uhr kämpfen rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen. Zwischenzeitlich sollen mehreren Explosionen das Gebäude erschüttert haben.
"Das Erdgeschoss des betroffenen Traktes stand im Vollbrand, die Flammen schlugen bis ins Dachgeschoss hoch", so Sascha Tönnies, Wehrführer der Feuerwehr Geesthacht gegenüber NEWS5.
Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, so Tönnies. Die Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch an. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wird aktuell das Dach der Schule vorsichtig geöffnet.
Die Bevölkerung wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung über die App "NINA" gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.
Nicht der erste Brand in der betroffenen Schule
Bürgermeister Olaf Schulze (58, SPD) verschaffte sich bereits am frühen Sonntagmorgen einen Überblick vor Ort. Betroffen sei vor allem der sogenannte "NAWI-Trakt" der Schule, in dem Physik-, Chemie- und Biologieräume untergebracht sind.
"Jetzt müssen wir prüfen, wie viele Klassenräume beschädigt wurden und wie der Schulbetrieb fortgesetzt werden kann. Es könnte nötig sein, dass Schüler vorübergehend auf benachbarte Schulen ausweichen", erklärte Schulze.
Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Bereits während der Bauphase eines Neubaus an der Schule war es zu einem Brand gekommen. "Das ist natürlich keine schöne Geschichte für die Schule und die gesamte Stadt", so Schulze.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder