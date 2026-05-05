Chemikalien-Vorfall in Brieselang: Feuerwehr mit Schutzanzügen im Großeinsatz

Brieselang (Havelland) - Wegen eines Gefahrguteinsatzes in Brieselang, südwestlich von Berlin , sind Anwohner am späten Montagabend aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Zwei Feuerwehrleute warten in Schutzanzügen auf ihren Einsatz. © Julian Stähle

Auf dem Gelände der Firma Otek im Forstweg sei ein chemischer Stoff ausgetreten, der sich möglicherweise über die Luft ausbreite, teilte die Regionalleitstelle Nordwest Brandenburg mit.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot von 20 Fahrzeugen aus. Auch der Katastrophenschutz war an dem Einsatz beteiligt.

Um den Ort des Geschehens wurde demnach ein Gefahrenbereich von rund einem Kilometer eingerichtet. Otek ist auf diverse Veredelungstechniken spezialisiert.

Nach Informationen vom Einsatzort sollen mehrere Personen über Reizungen geklagt haben. Vor Ort sollen Verletzte vom Rettungsdienst versorgt worden sein. Wie viele Betroffene es gab, war zunächst unklar.

Einsatzkräfte in Schutzanzügen untersuchten das Firmengebäude. Außerdem wurde eine Dekontaminationsstelle eingerichtet. Trotz einer gründlichen Suche konnte jedoch keine Austrittsstelle ausfindig gemacht werden.

Ob tatsächlich eine Chemikalie ausgetreten war oder was letztendlich zu den Reizungen führte, blieb zunächst unklar.