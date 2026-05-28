Dachstuhlbrand in Weinböhla sorgt für sechsstelligen Schaden

Weinböhla - Großeinsatz für die Feuerwehr: In Weinböhla geriet am Mittwochnachmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Am Mittwoch brannte es in einem Wohnhaus an der Goethestraße in Weinböhla. © Roland Halkasch

Gegen 16.10 Uhr loderten plötzlich Flammen aus dem Wohnhaus an der Goethestraße. Laut ersten Ermittlungen war das Feuer im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr breitete sich der Brand auf den gesamten Dachbereich aus und sorgte dort für Zerstörung.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und setzte gleich zwei Gelenkmasten ein, um besser an das brennende Dach heranzukommen. Auch eine Drohne war im Einsatz, mit der die Kameraden nach Glutnestern im Wohnhaus suchten.

Personen wurden beim Brand glücklicherweise nicht verletzt.