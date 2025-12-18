 4.181

300.000 Euro Schaden! Mehrere Oldtimer durch Brand komplett zerstört

Bei einem Brand in einer Lagerhalle wurden mehrere Oldtimer komplett zerstört - der Schaden liegt bei rund 300.000 Euro.

Von Jakob Anders

Radeberg - Das ist bitter! Am Mittwoch gegen 20 Uhr brannte in Radeberg (Landkreis Bautzen) eine Lagerhalle voller Oldtimer ab.

Die Feuerwehr konnte den Brand kurz vor 23 Uhr löschen.
Dabei handelte es sich nach Aussagen der Görlitzer Polizei um eine Lagerhalle mit sechs Einfahrtstoren.

Die Feuerwehr konnte den Brand kurz vor 23 Uhr löschen, verletzt wurde niemand.

Darin geparkt waren drei alte Mercedes-Benz, ein MG Oldtimer sowie eine Motoguzzi: "An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wir schätzen den Sachschaden aktuell auf rund 300.000 Euro", so ein Görlitzer Polizeisprecher.

Durch den Brand in einer Lagerhalle sind mehrere Oldtimer abgebrannt.
Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.
Ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt, sollen Brandursachenermittler im Laufe des Tages herausfinden - es wird nun in alle Richtungen ermittelt.

