300.000 Euro Schaden! Mehrere Oldtimer durch Brand komplett zerstört

Radeberg - Das ist bitter! Am Mittwoch gegen 20 Uhr brannte in Radeberg (Landkreis Bautzen ) eine Lagerhalle voller Oldtimer ab.

Die Feuerwehr konnte den Brand kurz vor 23 Uhr löschen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Radeberg

Dabei handelte es sich nach Aussagen der Görlitzer Polizei um eine Lagerhalle mit sechs Einfahrtstoren.

Die Feuerwehr konnte den Brand kurz vor 23 Uhr löschen, verletzt wurde niemand.

Darin geparkt waren drei alte Mercedes-Benz, ein MG Oldtimer sowie eine Motoguzzi: "An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wir schätzen den Sachschaden aktuell auf rund 300.000 Euro", so ein Görlitzer Polizeisprecher.