Dachstuhl steht lichterloh in Flammen: Feuerwehr mit mehr als 100 Kräften im Einsatz

Sankt Augustin - Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch mit zahlreichen Kräften zu einem Brand in einem Wohnhaus in Sankt Augustin ausgerückt. Die Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie.

Am späten Dienstagabend waren die Feuerwehrkräfte in den Sankt Augustiner Ortsteil Hangelar alarmiert worden. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr waren die Kameraden am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr zu dem Haus im Ortsteil Hangelar alarmiert worden.

Schon beim Eintreffen am Ort des Geschehens erkannten die Kräfte, dass sich das Feuer bereits erheblich in dem Gebäude ausgebreitet hatte - so stand der Dachstuhl lichterloh in Flammen.

Die beiden Bewohner hatten das dreistöckige Haus zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits eigenständig und unverletzt verlassen, sodass die Feuerwehr sich umgehend an die Löscharbeiten machte. Dabei wurden unter anderem auch zwei Drehleitern eingesetzt.

Gegen 0.21 Uhr hatten die Kameraden das Feuer unter Kontrolle, die weiteren Löscharbeiten und die anschließende Kontrolle dauerten jedoch noch bis in die frühen Morgenstunden an.