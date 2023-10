Das zweite Mal in einer Woche: Unbekannte setzen Keller in Brand! Jetzt ermittelt die Polizei

Markkleeberg - Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben unbekannte Feuerteufel ein Mehrfamilienhaus in Markkleeberg heimgesucht.

Die Feuerwehr war glücklicherweise schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern. (Symbolbild) © mino21/123RF

Wie die Polizei mitteilte, setzten die Täter in der Nacht zu Samstag mehrere Kellerboxen des Hauses an der Böhlener Straße in Brand. Wie genau sie dabei vorgingen, ist aktuell noch unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg konnte das Feuer glücklicherweise schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Rettungskräfte hatten indes die Bewohner des Hauses evakuiert und in einem Bus der LVB untergebracht.

Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Erst in der Nacht zu Dienstag war das Haus das Ziel von Brandstiftern geworden. Dabei hatten die unbekannten Täter zunächst die Verkleidungen der Kellerboxen in Brand gesetzt. Als die Polizei eintraf, war der Brand glücklicherweise schon von selbst erloschen. Dennoch wurden auch dabei Versorgungsleitungen beschädigt.