15.04.2024 17:00 Dicke Rauchwolke über Kehl: Scheunenbrand greift auf Wohnhaus über

Am heutigen Montagnachmittag brannte ein Gebäude in der Dorfstraße in Kehl-Kittersburg im Ortenaukreis.

Von Simon Schwenk

Kehl - Am heutigen Montagnachmittag brannte ein Gebäude in der Dorfstraße in Kehl-Kittersburg im Ortenaukreis. Der Brandschaden am Haupthaus kann noch nicht beziffert werden. © Marco Dürr / EinsatzReport24 Eine dichte Rauchwolke breitete sich gegen 14.45 Uhr über dem Ort aus. Laut Polizeiangaben schafften es alle in dem betroffenen Haus lebenden Personen, ihre Wohnungen unversehrt zu verlassen. Das Feuer soll ersten Erkenntnissen zufolge in einer Scheune unmittelbar neben dem Haus ausgebrochen sein. Das Übergreifen des Feuers auf das angebaute Wohnhaus konnte auch ein Familienangehöriger nicht mehr verhindern, der zuvor noch versucht hatte, das Feuer zu löschen. Dieser zog sich im Zuge dessen leichtere Verletzungen zu. Das Feuer ließ die ans Wohnhaus angrenzende Scheune vollständig ausbrennen. © Marco Dürr / EinsatzReport24 Rund 60 bis 70 Feuerwehrleute waren mit der Aufgabe beschäftigt, das Dach des Haupthauses abzudecken, da sich immer noch Glutnester darunter befanden. Die Dorfstraße war wegen der Löscharbeiten gesperrt. Das Polizeirevier Kehl ermittelt.

Titelfoto: Marco Dürr / EinsatzReport24