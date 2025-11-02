Drama bei Wohnungsbrand: Feuerwehr findet leblosen Mann, doch jede Hilfe kommt zu spät
Von Marcel Gnauck
Brühl - Bei einem Brand in einer Wohnung im Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen) ist ein Mann ums Leben gekommen.
Einsatzkräfte holten den 46-Jährigen am Samstag leblos aus dem Gebäude in Brühl.
Trotz schneller Bergung konnte man ihn nicht mehr reanimieren, wie ein Polizeisprecher sagte.
Vier weitere Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war aus noch ungeklärten Gründen im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen.
Titelfoto: Jan Ohmen