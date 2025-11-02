Drama bei Wohnungsbrand: Feuerwehr findet leblosen Mann, doch jede Hilfe kommt zu spät

Im Erdgeschoss eines Hauses bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte bergen einen Mann, doch ihre Hilfe kommt zu spät. Vier Bewohner erleiden Rauchvergiftungen.

Von Marcel Gnauck Brühl - Bei einem Brand in einer Wohnung im Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen) ist ein Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Wohnungsbrand in Brühl ist ein Mensch verstorben. © Jan Ohmen Einsatzkräfte holten den 46-Jährigen am Samstag leblos aus dem Gebäude in Brühl. Trotz schneller Bergung konnte man ihn nicht mehr reanimieren, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. © Jan Ohmen