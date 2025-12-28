Großbrand im Norden! Feuerwehr mit etlichen Kräften im Einsatz

In der Gemeinde Emkendorf ist am Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit rund 80 Einsatzkräften zu dem Großbrand aus.

Von Bastian Küsel

Emkendorf - Großeinsatz in Emkendorf: In der Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) ist am Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Großbrand in Emkendorf aus.
Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Großbrand in Emkendorf aus.  © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Laut Kreisfeuerwehrverband wurden die Einsatzkräfte um 17.18 Uhr alarmiert - als sie am Ort des Geschehens eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem ersten Stock des betroffenen Wohngebäudes.

Die rund 80 Kameraden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, für die sie unter anderem einen nahegelegenen Teich als Wasserquelle nutzten.

Mithilfe einer Drehleiter wurden Teile der Seitenverkleidung des Gebäudes geöffnet, um Glutnester im Dachgeschoss zu löschen.

47-Jähriger stürzt betrunken in die Donau: Frau filmt, statt zu helfen
Feuerwehreinsätze 47-Jähriger stürzt betrunken in die Donau: Frau filmt, statt zu helfen

Alle Bewohner des Gebäudes wurden vom Rettungsdienst vorsorglich gesichtet, Verletzungen hatte aber glücklicherweise niemand erlitten.

Mithilfe einer Drehleiter wurden Teile der Seitenverkleidung des Gebäudes geöffnet, um Glutnester im Dachgeschoss zu löschen.
Mithilfe einer Drehleiter wurden Teile der Seitenverkleidung des Gebäudes geöffnet, um Glutnester im Dachgeschoss zu löschen.  © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Das Gebäude allerdings wurde so stark beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Die Bewohner wurden vorläufig anderweitig untergebracht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Titelfoto: Fotomontage: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: