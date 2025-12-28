Großbrand im Norden! Feuerwehr mit etlichen Kräften im Einsatz
Emkendorf - Großeinsatz in Emkendorf: In der Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) ist am Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.
Laut Kreisfeuerwehrverband wurden die Einsatzkräfte um 17.18 Uhr alarmiert - als sie am Ort des Geschehens eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem ersten Stock des betroffenen Wohngebäudes.
Die rund 80 Kameraden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, für die sie unter anderem einen nahegelegenen Teich als Wasserquelle nutzten.
Mithilfe einer Drehleiter wurden Teile der Seitenverkleidung des Gebäudes geöffnet, um Glutnester im Dachgeschoss zu löschen.
Alle Bewohner des Gebäudes wurden vom Rettungsdienst vorsorglich gesichtet, Verletzungen hatte aber glücklicherweise niemand erlitten.
Das Gebäude allerdings wurde so stark beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Die Bewohner wurden vorläufig anderweitig untergebracht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Fotomontage: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde