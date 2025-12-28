Großbrand in Gartenanlage im Erzgebirge

Lößnitz - In einer Gartenanlage im Erzgebirge standen am Sonntagnachmittag zwei Garagen in Vollbrand.

Wie die Polizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr zu einer Gartenanlage an der Ostsiedlung in Lößnitz gerufen.

Beim Eintreffen standen bereits zwei Gartenlauben im Brand. Eine weitere wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Unverzüglich begannen die Einsatzkräfte der Wehren aus Lößnitz, Affalter, Grüna und Dittersdorf mit den Löscharbeiten. Drei Angriffstrupps bekämpften den Brand zunächst mit Wasser, später kam zudem Schaummittel zum Einsatz.

Das Feuer konnte umgehend unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.