Großeinsatz im Norden: Fachwerkhaus steht in Flammen, fünf Personen verletzt

Rotenburg - Großeinsatz in Niedersachsen : Am frühen Montagmorgen ist in Rotenburg ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Die Führungskräfte der Feuerwehr beraten sich über das weitere Vorgehen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

In der Rotenburger Hoffeldstraße stand ein Haus, indem mehrere Parteien wohnen, in Flammen. Gegen 2.50 Uhr wurde die Einsatzkräfte alarmiert, so die Feuerwehr Rotenburg.

Als die Feuerwehrkräfte an dem Haus ankamen, stand dieses bereits zum Großteil in Vollbrand.

Laut Angaben der Feuerwehr schlugen aus dem Dachstuhl heraus offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung war von Weitem sichtbar.

Aufgrund des Großbrandes wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Unter Atemschutz und mithilfe von zwei Drehleitern bekämpften die Feuerwehrleute den Brand, um die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Doch die Löscharbeiten wurden durch weitere Umstände erschwert, sowohl die Gebäudestruktur als auch das winterliche Wetter gestalteten das Löschen der Flammen als schwierig und zeitintensiv.