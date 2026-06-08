Dramatische Rettung in Mönchengladbach: Frau aus brennender Wohnung geholt

Mönchengladbach - Eine Frau ist am späten Sonntagabend von der Feuerwehr wegen eines Brandes aus ihrer Wohnung gerettet worden.

Die Feuerwehr rettete die Bewohnerin über eine Drehleiter aus ihrer verrauchten Wohnung. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Das berichtete die Feuerwehr. Das Feuer sei im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Bewohnerin am geöffneten Fenster, hinter ihr drang bereits Rauch aus dem Fenster. Über eine Drehleiter rettete die Feuerwehr die Frau aus der Wohnung.

Anschließend wurde sie von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung ist vorerst unbewohnbar.

Das Feuer sei schnell gelöscht worden und der Rauch habe sich in keine der anderen Wohnungen ausgebreitet.