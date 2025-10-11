Drei Millionen Euro Schaden! Schreinerei in Oberbayern brennt komplett nieder
Von Marcel Gnauck und Benedikt Zinsmeister
Münsing - Rund drei Millionen Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand in einer Schreinerei im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entstanden.
Die Schreinerei an der Hauptstraße in Münsing sei komplett abgebrannt, berichtete ein Polizeisprecher.
Zudem griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über.
Vier Anwohner waren zuvor vorsorglich von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Das teilte die Polizei in der Nacht mit.
Feuerwehreinsätze Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Thale: Mercedes brennt vollständig aus
Verletzt wurde den Angaben zufolge glücklicherweise niemand.
Warum das Feuer in der Nacht auf Samstag ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa