Drei Millionen Euro Schaden! Schreinerei in Oberbayern brennt komplett nieder

Münsing - Rund drei Millionen Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand in einer Schreinerei im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entstanden.

Die umliegenden Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Schreinerei an der Hauptstraße in Münsing sei komplett abgebrannt, berichtete ein Polizeisprecher.

Zudem griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über.

Vier Anwohner waren zuvor vorsorglich von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Das teilte die Polizei in der Nacht mit.

Verletzt wurde den Angaben zufolge glücklicherweise niemand.