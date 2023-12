27.12.2023 09:26 Durch Zufall: Polizeistreife bemerkt Rauch in Gebäude - Feuerwehr im Großeinsatz

In Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis ist ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude per Zufall durch eine Polizeistreife entdeckt worden.

Von Laura Miemczyk

Sankt Augustin - Durch Zufall hat eine Polizeistreife in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei war zufällig auf den dichten Rauch aufmerksam geworden, der aus dem Haus am Sankt Augustiner Markt emporstieg. © Marius Fuhrmann Laut Angaben der Feuerwehr waren die Polizisten in der Nacht zu Mittwoch im Sankt Augustiner Zentrum unterwegs, als sie gegen 2.16 Uhr auf Rauch aufmerksam wurden, der aus dem Haus am Markt emporstieg. Die hinzugezogene Feuerwehr traf wenig später am Einsatzort ein, machte rasch eine Gaststätte mit angeschlossenem Kiosk als Brandursache ausfindig und ging mit zwei Atemschutztrupps in das Haus vor. Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Gebäude und stießen dabei auf mehrere Bewohner, die ihre Wohnungen für die Dauer der Löschmaßnahmen vorsorglich verlassen mussten. Feuerwehreinsätze Feuerwehr rettet Schwerverletzten aus brennender Wohnung: Verbrennungen dritten Grades "Da der Brandrauch auch in die Treppenräume eindrang, leiteten die Kameradinnen und Kameraden Lüftungsmaßnahmen ein, um das Gebäude wieder rauchfrei zu bekommen", schilderte der Sprecher. Verletzte gab es nicht, sowohl der Gaststättenbereich als auch eine Arztpraxis seien zurzeit jedoch nicht mehr nutzbar, wie es weiter hieß. Die insgesamt rund 50 Feuerwehrkräfte setzten für die Löscharbeiten auch eine Drehleiter ein. © Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Marius Fuhrmann