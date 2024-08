Ehepaar bei Kellerbrand in Einfamilienhaus teilweise schwer verletzt

Landkreis Würzburg - Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im unterfränkischen Landkreis Würzburg wurde ein Ehepaar verletzt.

Das Ehepaar hatte sich zwar rechtzeitig aus ihrem brennenden Haus retten können, aber der Mann und die Frau erlitten aber beide Rauchgasvergiftungen. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco

Die 87-jährige Frau erlitt nur leichte Verletzungen, ihr 85 Jahre alter Ehemann hingegen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am heutigen Donnerstag gegen 7.15 Uhr über das Feuer im Keller des Hauses in der Ölbergstraße in Unterpleichfeld informiert.

Schon kurz darauf sei demnach aus dem Haus des Ehepaars jede Menge Rauch gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt und begann mit der Brandbekämpfung, die gegen 8 Uhr erfolgreich beendet werden konnte.

Beide Bewohner hatten sich zum Glück rechtzeitig aus dem Haus retten können, erlitten aber unterschiedlich schwere Rauchgasvergiftungen.