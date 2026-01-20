Einfamilienhaus brennt: Brandursache steht jetzt fest

Zella-Mehlis - Am vergangenen Donnerstagabend (15. Januar) brannte in Zella-Mehlis ein Einfamilienhaus . Nun ist die Ursache des Feuers geklärt.

Das Feuer hatte einen enormen Schaden angerichtet. © NEWS5 / Steffen Ittig

Eine Untersuchung des Brandortes durch die Kripo Suhl ergab, dass die Flammen durch einen technischen Defekt verursacht wurden, teilten die Beamten am Montag mit.

Das Feuer war am Balkon ausgebrochen und hatte sich anschließend auf den kompletten Dachstuhl des Gebäudes in der Jägerstraße ausgebreitet.

Den Angaben nach entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.