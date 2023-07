24.07.2023 08:55 Einfamilienhaus gerät in Flammen: Schaden ist sechsstellig!

In einem Haus in Waltershausen ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ungefähr 200.000 Euro.

Von Carsten Jentzsch

Waltershausen - In einem Einfamilienhaus in Waltershausen (Landkreis Gotha) ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner wurden nicht verletzt, allerdings ist der Schaden riesig. Das Feuer war in der vergangenen Nacht ausgebrochen. (Symbolbild) © 123rf/mino21 Wie die Polizei mitteilte, kamen Polizei und Feuerwehr gegen 2.55 Uhr zum Einsatz. In der Teichgasse war es zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Glücklicherweise konnten die Hausbewohner das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ungefähr 200.000 Euro. Das Gebäude ist den Angaben nach nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar, erklärten die Beamten.

