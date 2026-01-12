Einfamilienhaus in Flammen: Jetzt ermittelt die Kripo

Havelberg - Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr in Havelberg ( Landkreis Stendal ) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus anrücken. Die Brandursache stellt die Ermittler derzeit vor ein Rätsel.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus den Fenstern. © Polizeirevier Stendal

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, wurden die Beamten gegen 16.52 Uhr über das Feuer in dem leer stehenden Gebäude an der Neustädter Straße informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus den Fenstern, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf einen Wert im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.