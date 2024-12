23.12.2024 20:09 549 Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand bei Leipzig unbewohnbar

In Grimma geriet am Montagnachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand.

Von Lisa Marie Peisker

Grimma - Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Grimma bei Leipzig geriet am Montagnachmittag in Brand. Die Einsatzkräfte mussten die Straße sperren. © Sören Müller In den frühen Nachmittagsstunden kam es aus noch unklarer Ursache zu dem Feuer, bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner TAG24. Die Feuerwehr reagierte sofort. Bilder zeigen, wie sie mittels einer Drehleiter auf Höhe des Daches fuhren, um den Brand von oben löschen zu können. Dazu musste die Nerchauer Straße in beide Richtungen über mehrere Stunden gesperrt werden. Feuerwehreinsätze Küchenbrand in Böblingen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Das Haus ist derzeit jedoch nicht mehr bewohnbar. Unter anderem mit einer Drehleiter waren sie im Einsatz. © Sören Müller Der Feuerwehreinsatz dauerte laut Verkehrswarndienst bis etwa 20.30 Uhr an. Was den Brand auslöste, ist Gegenstand der kommenden Ermittlungen. Erstmeldung vom 23. Dezember, 20.09 Uhr. Aktualisiert um 20.48 Uhr.

Titelfoto: Sören Müller