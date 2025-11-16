Einsatz in Mannheim: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Mannheim - In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Schönau hat es am Samstagabend gebrannt.

Durch den Ruß und die Rauchentwicklung ist das Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar. © Priebe/pr-video

Wie die Polizei mitteilte, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 22 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heilsberger Straße gerufen.

Dort waren im Untergeschoss des Hausflurs mehrere Gegenstände, darunter ein abgestellter Kinderwagen, in Brand geraten.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich bereits starker Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet.

Die Feuerwehr leitete sofortige Maßnahmen ein und brachte mehrere Bewohner mithilfe von Fluchthauben in Sicherheit.

Verletzt wurde laut Polizei niemand.