Einsatz in Mannheim: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar
Mannheim - In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Schönau hat es am Samstagabend gebrannt.
Wie die Polizei mitteilte, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 22 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heilsberger Straße gerufen.
Dort waren im Untergeschoss des Hausflurs mehrere Gegenstände, darunter ein abgestellter Kinderwagen, in Brand geraten.
Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich bereits starker Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet.
Die Feuerwehr leitete sofortige Maßnahmen ein und brachte mehrere Bewohner mithilfe von Fluchthauben in Sicherheit.
Verletzt wurde laut Polizei niemand.
Sachschaden rund 20.000 Euro
Die Kameraden konnten das Feuer zügig löschen. Das Wohnhaus ist allerdings aufgrund der Rauchentwicklung und des Rußauftrags vorübergehend nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter wurden anderweitig untergebracht, hieß es.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.
Weitere Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen.
Titelfoto: Bildmontage: Priebe/pr-video (2)