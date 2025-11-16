Einsatz in Mannheim: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Schönau hat es am Samstagabend gebrannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Von Karolin Wiltgrupp

Mannheim - In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Schönau hat es am Samstagabend gebrannt.

Durch den Ruß und die Rauchentwicklung ist das Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar.
© Priebe/pr-video

Wie die Polizei mitteilte, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 22 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heilsberger Straße gerufen.

Dort waren im Untergeschoss des Hausflurs mehrere Gegenstände, darunter ein abgestellter Kinderwagen, in Brand geraten.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich bereits starker Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet.

Die Feuerwehr leitete sofortige Maßnahmen ein und brachte mehrere Bewohner mithilfe von Fluchthauben in Sicherheit.

Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Kinderwagen wurde durch den Brand völlig zerstört.
© Priebe/pr-video

Sachschaden rund 20.000 Euro

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.
© Priebe/pr-video

Die Kameraden konnten das Feuer zügig löschen. Das Wohnhaus ist allerdings aufgrund der Rauchentwicklung und des Rußauftrags vorübergehend nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter wurden anderweitig untergebracht, hieß es.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Weitere Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen.

