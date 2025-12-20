Verheerendes Feuer zerstört Eigenheim: Nachbarn sind erschüttert

Leisnig - Ein verheerendes Feuer zerstörte ein Eigenheim im Leisniger Ortsteil Polkenberg vollständig. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Dennoch erschüttert der Vorfall die Anwohner - besonders so kurz vor dem Weihnachtsfest.

Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach des Hauses in der Polkenberger Dorfstraße. Foto: © EHL Media/Dietmar Thomas

In der Nacht zu Freitag fing der Dachstuhl Feuer. Mehrere Feuerwehrleute aus Leisnig, den Ortsfeuerwehren sowie aus Hartha und Mockritz rückten an.

Trotz schwieriger Wasserversorgung konnten die Kameraden das Feuer löschen. Das Haus war jedoch nicht zu retten – übrig blieben nur die Grundmauern.

Der Hausbewohner wohnte hier über drei Jahrzehnte, erzählt Nachbar Eberhard Schuricht (89). Er sei vor Kurzem in Rente gegangen und habe zuletzt allein in dem Gebäude gelebt. Mittlerweile habe er jedoch eine neue Partnerin. Die Frau soll er in der Brandnacht besucht haben - so blieb er unverletzt.

Schuricht hat großes Mitgefühl mit ihm: "Es tut mir leid. Er war ein sehr guter Nachbar." Die Gespräche seien immer gut gewesen. "Da ist kein böses Wort gefallen." Zudem lobt der Senior: "Er hat immer etwas am Grundstück gemacht."