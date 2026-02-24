Feuerwehr im Großeinsatz: Gleich zwei Dachstühle in Brand

Borna - Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag: Gegen 2 Uhr wurden die Kameraden an die Fabrikstraße in Borna gerufen. In gleich zwei leerstehenden Gebäuden auf demselben Grundstück war es zu Dachstuhlbränden gekommen.

Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren in der Nacht zu Dienstag in Borna gefordert. In gleich zwei Gebäuden war es zu Dachstuhlbränden gekommen. © Sören Müller

Die Adresse war den Feuerwehrleuten nicht unbekannt. Bereits zuvor war es auf dem Gelände immer wieder zu Bränden gekommen, so zuletzt im November, als ein Feuer die Retter stundenlang auf Trab hielt.

Als die Kameraden diesmal am Ort des Geschehens eintrafen, soll der Dachstuhl eines der Gebäude, dem Kleineren, bereits in Vollbrand gestanden haben, wie TAG24 erfuhr. Im zweiten, größeren Haus war demnach ebenfalls der Dachstuhl in Brand geraten.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute verhinderte offenbar jedoch Schlimmeres: Indem sie eine Riegelstellung aufbauten, hinderten sie die Flammen in dem Hauptgebäude daran, sich weiter auszubreiten und weiteren Schaden anzurichten.

Das kleinere Gebäude kam weniger glimpflich davon: Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 erklärte, stürzte dessen Dachstuhl ein. "Der Schaden ist derzeit noch unklar."