Explosion in Mehrfamilienhaus: Polizei kommt Bewohner auf die Schliche

Blankenburg - Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Harz am Montagnachmittag konnte die Polizei jetzt die Brandursache mitteilen.

Am Montag rückte die Feuerwehr in den Harz aus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Bei den Brandermittlungen kam heraus, dass wohl ein 68-jähriger Hausbewohner im Keller des Hauses mit einer Gaskartusche eines mobilen Camping-Gaskochers hantiert habe.

Der Mann erlitt durch die Explosion schwere Verbrennungen sowie eine Rauchgasintoxikation und musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Kameraden der Feuerwehr waren gegen 15.40 Uhr in den Michaelsteiner Weg in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) alarmiert worden. Im Keller eines Mehrfamilienhauses hatte sich nach einer Verpuffung ein Brand gebildet. Dadurch wurden mehrere Türen beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.