Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus: Bewohner nach Verpuffung schwer verletzt

Blankenburg - In Blankenburg ( Landkreis Harz ) soll es am Montagnachmittag zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Blankenburg schnell löschen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge soll sich der Vorfall in einem Wohnblock in der Michaelsteiner Straße ereignet haben.

Inzwischen sei der entstandene Brand durch die Feuerwehr gelöscht worden, so ein Polizeisprecher. Ein Bewohner soll jedoch schwer verletzt worden sein, hieß es weiter.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer im Keller entstanden war.