Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus: Bewohner nach Verpuffung schwer verletzt

Am Montag wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses bei einer Verpuffung schwer verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Blankenburg - In Blankenburg (Landkreis Harz) soll es am Montagnachmittag zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Blankenburg schnell löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand in Blankenburg schnell löschen.  © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge soll sich der Vorfall in einem Wohnblock in der Michaelsteiner Straße ereignet haben.

Inzwischen sei der entstandene Brand durch die Feuerwehr gelöscht worden, so ein Polizeisprecher. Ein Bewohner soll jedoch schwer verletzt worden sein, hieß es weiter.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer im Keller entstanden war.

Die Ursache und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Michaelsteiner Straße wurde für den Einsatz vollständig gesperrt.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: