Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus: Bewohner nach Verpuffung schwer verletzt
Blankenburg - In Blankenburg (Landkreis Harz) soll es am Montagnachmittag zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein.
Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge soll sich der Vorfall in einem Wohnblock in der Michaelsteiner Straße ereignet haben.
Inzwischen sei der entstandene Brand durch die Feuerwehr gelöscht worden, so ein Polizeisprecher. Ein Bewohner soll jedoch schwer verletzt worden sein, hieß es weiter.
Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer im Keller entstanden war.
Die Ursache und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Michaelsteiner Straße wurde für den Einsatz vollständig gesperrt.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg