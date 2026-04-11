Fabrik brennt lichterloh: Mehr als 40 Menschen evakuiert

Haldensleben - Feuer im Landkreis Börde: Seit dem Samstagmorgen brennt ein Fabrikgebäude lichterloh.

Die Feuerwehr kämpfte in der Börde gegen einen Fabrikbrand. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Seit 5 Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz in Haldensleben (Sachsen-Anhalt). Dort hatte am frühen Samstagmorgen ein altes Fabrikgebäude Feuer gefangen. Der Komplex brannte lichterloh, inzwischen konnten die Flammen zumindest unter Kontrolle gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Da das Feuer zwischenzeitlich drohte, auf umliegende Häuser überzugreifen, wurden rund 40 Anwohner aus ihren Wohnungen evakuiert.

Derzeit ist noch unklar, wann die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand.

Mehr als 100 Kameraden der umliegenden Feuerwehren kämpften am Morgen gegen die Flammen. Sowohl die Ursache für den Brand als auch die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.