Gartenfeuer außer Kontrolle: Flammen greifen auf mehrere Grundstücke über

Salzwedel - Am Donnerstagnachmittag griff ein Gartenfeuer in Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) auf mehrere Grundstücke über. Ein 55-Jähriger muss sich deswegen nun auf ein Ermittlungsverfahren einstellen.

49 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden gegen 14.50 Uhr über den Brand in der Reimannstraße informiert.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, standen ein Schuppen, ein Gewächshaus und sämtliche Sträucher im Umfeld bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr breiteten sich die Flammen durch den Wind auf vier weitere Grundstücke aus. Hierbei wurden eine Werkstatt, eine Garage und ein Anhänger beschädigt.

Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte an der Brandbekämpfung beteiligt, erklärte eine Polizeisprecherin.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Gartenfeuer der Ursprung des Feuermeers gewesen sein.