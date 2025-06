Fachwerkhaus brennt lichterloh - Bewohner kann nur noch tot geborgen werden

Reichshof - Bei einem Brand eines Fachwerkhauses in Reichshof (Oberbergischer Kreis) ist ein Mann am Dienstag tot aufgefunden worden.

Alles in Kürze

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Hausbewohner nicht mehr gerettet werden. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine 80-jährige Bewohnerin konnte sich hingegen aus dem Haus in der Reichshofer Ortschaft Eiershagen retten, wie ein Polizeisprecher berichtet.

Die Feuerwehr war am Dienstagvormittag zu dem Brand gerufen worden.

Nach Angaben der Polizei waren die Löscharbeiten an dem Fachwerkhaus, in dem die 80-Jährige mit dem aufgefundenen Mann lebte, am Nachmittag noch nicht beendet.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.