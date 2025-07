28.07.2025 10:37 Zimmerbrand in NRW-Pflegeheim: Zwei Personen verletzt

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bedburg-Hau am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen verletzt.

Von Jonas Reihl

Bedburg-Hau - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen verletzt. Alles in Kürze Zimmerbrand in NRW-Pflegeheim verletzt zwei Personen.

Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer in Bedburg-Hau.

83 Bewohner wurden evakuiert, zwei Pfleger verletzt.

Feuer breitete sich nicht aus, thanks zu schnellem Eingreifen.

Einsatz wurde gegen 17:30 Uhr beendet. Mehr anzeigen Mit insgesamt 51 Kräften waren die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst im Einsatz. © Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau Die Freiwillige Feuerwehr wurde um 16.08 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage in der Einrichtung an der Kalkarer Straße im Ortsteil Qualburg alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort hatten zwei Pflegekräfte auf eigene Faust erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Zudem wurden die ersten der insgesamt 83 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims bereits ins Freie evakuiert. Die Feuerwehr ging anschließend unter Atemschutz und mit einem Hochdrucklöschgerät bewaffnet gegen den Brand vor, der vermutlich im Schrank eines Patientenzimmers ausgebrochen war. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Bewohner konnten das Heim genauso wie das Personal sowie Besucher unverletzt verlassen. Lediglich die beiden Pflegekräfte, die versucht hatten, das Feuer zu löschen, mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während das betroffene Zimmer vorerst unbewohnbar ist, konnten die anderen Patienten in die Einrichtung zurückkehren, nachdem die Feuerwehr umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt hat. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Vor Ort waren insgesamt 51 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau