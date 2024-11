16.11.2024 15:23 Fachwerkhaus in Quedlinburg angezündet: Mehrere tausend Euro Schaden!

In Quedlinburg steckten Unbekannte am Freitag ein Fachwerkhaus in Brand. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Quedlinburg - Am Freitagnachmittag ist ein Fachwerkhaus in Quedlinburg (Landkreis Harz) in Brand geraten. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Unbekannte Personen hatten in dem Haus Sperrmüll angezündet. © Polizeirevier Harz Nach Angaben des Polizeireviers Harz sollen sich bislang unbekannte Personen gegen 14 Uhr unerlaubten Zutritt zu dem leerstehenden Haus im Neuen Weg verschafft haben. Hier zündeten sie Sperrmüll an, welcher zu einem Brand mit einer starken Rauchentwicklung führte. Insgesamt rückten 47 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus, um das Feuer zu löschen. Feuerwehreinsätze Wohnhaus brennt! Ein Erwachsener und drei Kinder kommen ins Krankenhaus Für die Bewohner eines angrenzenden Pflegeheims bestand glücklicherweise keine Gefahr. Nach den Löscharbeiten leiteten Beamte des Revierkommissariat Quedlinburg ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und beschlagnahmte den Brandort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ermittlungen zur genauen Brandursache erfolgen in der kommenden Woche. Das Polizeirevier Harz sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der 03941/ 674-293 entgegen.

Titelfoto: Polizeirevier Harz