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Falscher "Alarm": Wecker löst Feuerwehreinsatz aus

Ein klingender Wecker sorgte Samstagnacht für einen Feuerwehreinsatz in Stollberg.

Von Sarah Fuchs

Stollberg - Dieser Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Ostersonntag in Stollberg (Erzgebirge) war schnell beendet.

Auch beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der vermeintliche Alarm noch zu hören.
Auch beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der vermeintliche Alarm noch zu hören.  © André März

Aufmerksame Anwohner in der Albrecht-Dürer-Straße bemerkten gegen 1 Uhr nachts einen Alarm, der für sie wie ein Rauchmelder klang und informierten die Feuerwehr.

Auch die angerückten Kameraden der Feuerwehr hörten den Alarm.

Umgehend verschafften sie sich zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, aus der die Piepgeräusche kamen, Zutritt.

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Die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben.

Ein Wecker sorgte für die Rauchmelder ähnlichen Geräusche. Der Feuerwehreinsatz konnte daraufhin abgebrochen werden und die Einsatzkräfte fuhren wieder zurück in die Wache.

Titelfoto: v

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