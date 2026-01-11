Wohnhaus-Brand: Gebäude teilweise eingestürzt und unbewohnbar
Dieburg - Ein Wohnhaus sei "teilweise eingestürzt und unbewohnbar": Im südhessischen Dieburg kam es am Sonntagvormittag zu einem verheerenden Brand!
Der Bewohner des einstöckigen Hauses habe gegen 11.15 Uhr Alarm ausgelöst: Umgehend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Dieburger Osten aus, wie die Polizei mitteilte.
Der Hausbewohner und sein Sohn hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen, als die ersten Feuerwehrleute eintrafen. Umgehend begannen die Einsatzkräfte mit der Bekämpfung des Feuers, das im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen war.
Es gelang der Feuerwehr demnach, "ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern", wie ein Sprecher erklärte.
"Zwei rückwärtig angrenzende Wohnhäuser mussten vorübergehend evakuiert werden", hieß es weiter.
Feuer zerstört Haus in Dieburg: Kripo ermittelt
Das Wohnhaus war hingegen nicht zu retten: Es stürzte teilweise ein. Das Gebäude sei nun unbewohnbar, betonte der Polizeisprecher. Der Hausbewohner und sein Sohn seien anderweitig untergekommen.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Auch die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Feuer in Dieburg aufgenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS