Wohnhaus-Brand: Gebäude teilweise eingestürzt und unbewohnbar

Dieburg - Ein Wohnhaus sei "teilweise eingestürzt und unbewohnbar": Im südhessischen Dieburg kam es am Sonntagvormittag zu einem verheerenden Brand!

Ein Wohnhaus in Dieburg wurde am Sonntag durch einen Brand zerstört: Es stürzte teilweise ein! © 5VISION.NEWS

Der Bewohner des einstöckigen Hauses habe gegen 11.15 Uhr Alarm ausgelöst: Umgehend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Dieburger Osten aus, wie die Polizei mitteilte.

Der Hausbewohner und sein Sohn hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen, als die ersten Feuerwehrleute eintrafen. Umgehend begannen die Einsatzkräfte mit der Bekämpfung des Feuers, das im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen war.

Es gelang der Feuerwehr demnach, "ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern", wie ein Sprecher erklärte.

"Zwei rückwärtig angrenzende Wohnhäuser mussten vorübergehend evakuiert werden", hieß es weiter.