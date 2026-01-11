Nächtliches Feuer in zwei Häusern: Polizei nimmt 15-Jährige wegen Brandstiftung fest

Geislingen an der Steige - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es in Geislingen an der Steige südöstlich von Stuttgart plötzlich in zwei Mehrfamilienhäusern. Schuld daran soll eine 15-jährige Teenagerin gewesen sein.

Eine mutmaßliche Brandstifterin zündete offenbar Müll und Verpackungsmaterial in zwei Hauseingängen an. © © onw-images

Zunächst wurde die Feuerwehr per Notruf einer Anwohnerin gegen 1.40 Uhr in die Adlerstraße gerufen, wie das Polizeipräsidium Ulm am Sonntagnachmittag mitteilte.

Dort brannte demnach Müll im Gebäude. Die Bewohner des Hauses löschten das Feuer allerdings schon selbstständig vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte und verhinderten damit ein Übergreifen der Flammen.

Noch während die inzwischen ebenfalls am Ort des Geschehens angekommenen Polizisten die Anzeige aufnahmen, schwelte unweit der Adlerstraße der nächste Brand. Gegen 1.57 Uhr wurde nämlich ein Feuer in der Hauptstraße gemeldet.

Als die Beamten eintrafen, brannte der Eingangsbereich bereits lichterloh. Offensichtlich hatte jemand im glücklicherweise leerstehenden Haus Verpackungsmaterial angezündet.

Dadurch entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 100.000 Euro, außerdem erlitt eine im Nachbarhaus wohnende Frau durch den rüberziehenden Qualm eine leichte Rauchgasvergiftung.