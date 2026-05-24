Feuer-Drama auf Campingplatz: Flammen richten Millionenschaden an

Hinterzarten - Ein verheerender Großbrand hat in der Nacht zum Sonntag den Campingplatz Bankenhof in Hinterzarten im Südschwarzwald teilweise zerstört. Der Sachschaden ist immens.

Das komplette Haupt- und Verwaltungsgebäude stand lichterloh in Flammen. © Kamera24 - News

Gegen 23.30 Uhr am Samstagabend brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Hauptgebäude aus, teilte die Polizei Freiburg mit. Als die ersten Einsatzkräfte auf dem Campingplatz eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich glücklicherweise niemand mehr in dem Komplex. Alle Camper und Mitarbeiter blieben unverletzt.

Die Feuerwehren aus Hinterzarten, Titisee und Neustadt waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Während des Löscheinsatzes verletzte sich eine Feuerwehrfrau leicht.

"Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Bereich Titisee, Neustadt sowie entlang der B31 zeitweise zu erheblichem Rauchgeruch", so die Beamten. Spezielle Messfahrzeuge der Feuerwehr rückten aus, um die Luftqualität zu prüfen.

Erst gegen 2 Uhr nachts war der Brand unter Kontrolle gebracht.