Feuer-Drama auf Campingplatz: Flammen richten Millionenschaden an
Hinterzarten - Ein verheerender Großbrand hat in der Nacht zum Sonntag den Campingplatz Bankenhof in Hinterzarten im Südschwarzwald teilweise zerstört. Der Sachschaden ist immens.
Gegen 23.30 Uhr am Samstagabend brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Hauptgebäude aus, teilte die Polizei Freiburg mit. Als die ersten Einsatzkräfte auf dem Campingplatz eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich glücklicherweise niemand mehr in dem Komplex. Alle Camper und Mitarbeiter blieben unverletzt.
Die Feuerwehren aus Hinterzarten, Titisee und Neustadt waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Während des Löscheinsatzes verletzte sich eine Feuerwehrfrau leicht.
"Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Bereich Titisee, Neustadt sowie entlang der B31 zeitweise zu erheblichem Rauchgeruch", so die Beamten. Spezielle Messfahrzeuge der Feuerwehr rückten aus, um die Luftqualität zu prüfen.
Erst gegen 2 Uhr nachts war der Brand unter Kontrolle gebracht.
Campingplatz derzeit geschlossen
Erste Schätzungen der Polizei gehen davon aus, dass die Zerstörung mindestens eine Million Euro kosten dürfte. Die genaue Schadenhöhe und die Ursache des Feuers sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Der Campingplatz sei vorübergehend geschlossen worden, wie die Einrichtung auf ihrer Webseite mitteilte. Neben dem Hauptgebäude seien auch die Rezeption und die Sanitäranlagen betroffen. "Derzeit funktioniert unsere Telefonanlage nicht, wir arbeiten daran", hieß es in einer Mitteilung.
Der Campingplatz Bankenhof liegt im beliebten Höhenluftkurort Hinterzarten und bietet Platz für insgesamt über 230 Standplätze für Urlauber und Dauercamper.
Erstmeldung: 9.49 Uhr, aktualisiert um 10.47 Uhr.
Titelfoto: Kamera24 - News