Patient sorgt für Feuerwehreinsatz in Krankenhaus, Polizei weist ihn in Psychiatrie ein

Weißenfels - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in der Asklepios-Klinik in Weißenfels. Nachdem Mitarbeiter Rauch in einem Sanitärraum wahrgenommen hatten, eilten gleich mehrere Kräfte zu dem Krankenhaus. Der Verursacher konnte noch in der Nacht ausfindig gemacht werden.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend an der Asklepios-Klinik in Weißenfels, wo es kurz zuvor zu einem Brand gekommen war. © Screenshot/Facebook.com/FeuerwehrWeißenfels

Bei ihm handelt es sich um einen 59-jährigen Patienten des Klinikums, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Vor Ort eingeleitete Ermittlungen hatten die Beamten schnell auf die Spur des Rumänen gebracht. Dieser soll auf der Toilette im Empfangsberich eine Zigarette geraucht und den Glimmstängel dann unachtsam in einen Abfalleimer geworfen haben.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weißenfels und Langendorf eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Dort angekommen stellten sie fest, dass sich der Brand glücklicherweise noch in Entstehung befand.

Die Kameraden konnten den schwelenden Inhalt des Mülleimers schnell löschen. Eine Evakuierung der Klinik war nicht notwendig.

"Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr belüftet und die Einsatzstelle konnte bereits nach circa 45 Minuten wieder verlassen werden", erklärte die Feuerwehr Weißenfels auf Facebook.